شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة لـ"الخليج 365": الأندية وصالات الجيم تطبق قرارات الغلق 9 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، ومصير الأندية، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم.

وقال "سعد" فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن الأندية الرياضية والاجتماعية وما يقع داخلها من مطاعم ومنشآت وصالات ألعاب رياضية (چيم) يطبق عليها القرار وتُغلق فى التاسعة مساءً ، كما يُحظر إقامة أية أنشطة تتضمن تجمعات كبيرة أو احتفالات داخل الأندية.