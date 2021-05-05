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متحدث الحكومة لـ"الخليج 365": الأندية وصالات الجيم تطبق قرارات الغلق 9 مساء

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القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، ومصير الأندية، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم.

 

وقال "سعد" فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن الأندية والاجتماعية وما يقع داخلها من مطاعم ومنشآت وصالات ألعاب رياضية (چيم) يطبق عليها القرار وتُغلق فى التاسعة مساءً ، كما يُحظر إقامة أية أنشطة تتضمن تجمعات كبيرة أو احتفالات داخل الأندية.

 

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