شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد: «اتعملي عمل سفلي بوقف الحال.. والجن ضربني مرة بالطوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها ليست مذيعة الجن والعفاريت كما يروج لها البعض، موضحة أنها صورت اكثر من 6 آلاف حلقة ولم تتحدث عن الجن إلا في حلقتين فقط ولكنهم حققوا مشاهدة كبيرة.

وكشفت ريهام سعيد، خلال حوارها ببرنامج «شيخ الحارة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، عن واقعة متعلقة بالجن والعفاريت قائلة: «كنا بنصور قرية في موضوع الجن والمصور فضل يقول جن ويعرق.. والتصوير كله اتمسح لوحده»، مشددة على الجن والعفاريت وصلوا لغرفة المونتاج بقناة النهار.

وتابعت: «اتعملي عمل سفلي بوقف الحال.. ومش عارفه افكه.. وحالي واقف بقالي ٥ سنين»، مشيرة إلى أنها لا تصدق ولا تقتنع هذه الأعمال، إلا أن ٤ أشخاص أكدوا لها هذا السحر، كما انها تعرضت لموقف اخر من قبل الجن خلال تصوير مسلسل في احدى البلاد العربية، قائلة: «الجن ضربني بالطوب انا واحمد بدير وخربش بدير وصحاه من النوم».