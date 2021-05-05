شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية يكشف عن وجبة الإفطار الصحية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول كميات قليلة من الطعام دون نظام غذائي معين يؤدي إلى قلة هرمون الرضا داخل الجسم، معقبًا: «لو في أكل ما أكلتوش ونفسك فيه، ممكن تصاب بالاكتئاب، وهذا يقلل من فرز هرمون الحرق».

وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الشيف يسري، ببرنامج «تتبيلة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك كورسات علاجية تحتوي على مادية البيسليوم التي تزيد من الشبع، ومواد تزيد من معدل الحرق، وهذه الكورسات من شأنها أن تحل الكثير من مشاكل زيادة الوزن في شهر رمضان.

وأضاف أنه لا يوجد أزمة في تناول العصائر على الإطلاق، ولكن يجب التدريج في إدخال الطعام إلى الجسم بعد الصيام لمدة تصل لـ16 ساعة، معقبًا: «المفروض بعد الأذان تناول 3 حبات تمر بلبن أو بالمياه، أو تناول العصائر المحلي بالسكر الدايت الذي لا يجمع الدهون».