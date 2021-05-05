شكرا لقرائتكم خبر عن متى تم إنشاء أول جامعة مصرية ؟ تعرف على إجابة مسابقات «مهيب ورزان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جامعة القاهرة صرح التعليم العالي المصري، كونها أكبر الجامعات الحكومية في مصر، وتحتل المركز الـ 551 عالمياً في التصنيف الجامعات وفقاً لتصنيف «ويبوميتركس» للجامعات عام 2021، لتكون أول الجامعات المصرية في التصنيف.

وفي الحلقة الـ 22 من برنامج المسابقات «مهيب ورزان»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، ورد سؤال متى تم انشاء اول جامعة مصرية ؟، ليثير حيرة المشاهدين حول الإجابة الصحيحة من أجل الفوز بجائزة المسابقة التي تقدر بنحو 100 ألف جنيه.

وتأسست جامعة القاهرة في عام 1908، يقع حرمها الرئيسي في الجيزة، بجوار نهر النيل وحديقة الحيوان، تأسست في 21 ديسمبر 1908.

ولم يكن أسمها في بادء الامر جامعة القاهرة بل تغير عدة مرات، بعرفت باسم الجامعة المصرية من 1908 إلى 1940، وجامعة الملك فؤاد الأول من 1940 إلى 1952.

وفي عام 1940، بعد أربع سنوات من وفاته، تم تغيير اسم الجامعة إلى جامعة الملك فؤاد الأول تكريما له. تمت إعادة تسميته مرة ثانية بعد الثورة المصرية عام 1952، لتيصبح أسمها جامعة القاهرة.

الملك فؤاد - صورة أرشيفية

تم تأسيسها وتمويلها كجامعة مصرية من قبل لجنة من المواطنين العاديين برعاية ملكية في عام 1908 وأصبحت مؤسسة حكومية في عهد الملك فؤاد الأول في عام 1925.

وتسجل الجامعة حاليًا ما يقرب من 155 ألف طالب تقريباً في 20 كلية و3 مؤسسات. تضم ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل من بين خريجيها.

خلفيات تاريخية لتأسيس الجامعة

كان النظام التعليمى الحديث من اهم التطورات التي شهدتها مصر في النصف الاول من القرن التاسع عشر وارتبط ارتباطا وثيقا بالمشروع السياسى النهضوى الذي ارسى دعائمه محمد على باشا ( 1805 – 1848 ) وقبل تولية محمد على باشا حكم مصر لم تعرف مصر نظام تعليمى بالمعنى الدقيق الذي يدل عليه هذا المصطلح فلم يكن هناك سوى الازهر وبعض المدارس الملحقة بالمساجد والكتاتيب بالمدن والقرى ولكنها جميعا لم تكن ذات نظام يصل بينها ويجعل منها وحدة تعليمية كما كانت بعيدة عن سلطان الدولة ورقابتها رغم انها استطاعت ان تقوم على تعليم اهل البلاد قرونا طويلة

واستمد النظام التعليمى الحديث تلاميذه من الكتاتيب والازهر عند بدايته فكانت هناك لجان تطوف البلاد لزيارة الكتاتيب واختيار النجباء من تلاميذها للالتحاق بالمدارس الحديثة كما وقع الاختيار على المتميزين من طلاب الازهر للالتحاق بالمدارس العليا عند انشائها بل كان من حظ بعضهم الانضمام إلى البعثات التي اوفدها محمد على للدراسة في فرنسا

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية



لكن هذا التنظيم لم يدم طويلا ففى عام 1841 تمت التسوية المصرية العثمانية لتضع حدودا للمشروع السياسى الذي داعب احلام محمد على ولتضع حدا لحجم الجيش ولتغل يد الدولة في ادارة الاقتصاد فاصبحت الدولة في غير حاجة إلى المزيد من الموظفين بل قامت بتسربح عدد كبير من الجنود والضباط ومن ثم راى محمد على اعادة النظر في النظام التعليمى بما يتفق والاوضاع الجديدة ومن هنا جاء التنظيم الجديد الذي وضع في عام 1841 والذى تم فيه الغاء اغلب المدارس الابتدائية وانقاص اعداد تلاميذ المدارس الخصوصية (( العالية )) بما يتلائم مع حاجة الدولة إلى خريجيها والى جانب هذا تم انقاص مرتبات التلاميذ وتنظيم (( ديوان المدارس )) على نحو جديد

ويفسر هذا الارتباط بين التعليم الحديث وحاجة الدولة إلى الموظفين ما ال اليه حال التعليم في عهدى عباس حلمى الاول ( 1848 – 1854 ) ومحمد سعيد باشا ( 1854- 1863 )

محيط جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

ساعة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

واستمرت سياسة التعليم قائمة على الارتباط بين حاجة الدولة إلى الموظفين والتوسع في المدارس طوال عهد الاحتلال البريطانى ( 1882 – 1922 ) فاولى الانجليز الاهتمام للكتاتيب دون بذل الجهد لتطويرها بينما ربطوا القبول بالتعليم الابتدائى بالحاجة للتعليم الثانوى والتعليم العالى فيتسع التعليم الابتدائى بالقدر الذي يكفى حاجة المدارس الثانوية والخصوصية ( العالية ) من التلاميذ مع العمل على ترقية هذا التعليم والارتفاع بمستواه وحاجة تلك المدارس إلى التلاميذ انما ترتبط بحاجة الدولة إلى الكوادر الادارية والفنية واقتصر القبول بالمدارس على ابناء القادرين الذين يستطيعون دفع المصروفات فهو تعليم للخاصة لا للعامة ومن ثم اصبح التعليم الثانوى والعالى – على وجه الخصوص – قاصرا على طبقة اجتماعية معينة بعد ما كانت الكفاءة والاستعداد الشخصى هما معيار اختيار التلاميذ في المدارس قبل عهد الاحتلال البريطانى حيث كان التعليم مجانيا داخليا في جميع المدارس في عهد محمد على واسماعيل

وكان من الطبيعى ان تقل المخصصات المالية للبعثات التعليمية تدريجيا حتى كادت تتوقف تماما في السنوات العشر الاولى من الاحتلال واذا كانت البعثات استمرت تحت ضغط الحركة الوطنية فقد قلت اعداد المبعوثين بما لايتجاوز العشرة طلاب وعندما اعلنت سياسة الاحتلال التعليمية عام 1893 التي ذهبت إلى عدم التزام الحكومة بتعيين خريجى المدارس المختلفة قل اقبال التلاميذ على الالتحاق بالمدارس العليا على وجه الخصوص كما حددت نظارة المعارف اعداد المقبولين بالمدارس بحجة الخشية من زيادة عدد الخريجين العاطلين وزادت من المصروفات الدراسية بالمدارس العليا اعتبارا من عام 1905 للحد من الاقبال على التعليم العالى وقصره على ابناء الاعيان وحدهم ومن ثم جعل التوظف في الادارة المصرية قاصرا على النخبة الاجتماعية المتعاونة مع الاحتلال وابعاد ابناء الطبقة الوسطى الذين تركزت بينهم خميرة العمل الوطنى المعادى للاحتلال

واذا كان التعليم العالى قد اصبح قاصرا على الخاصة فلابد من صبغه بالصبغه الانجليزيه لربط هذه الشريحة الاجتماعية بالثقافة البريطانية وهكذا تقرر عام 1898 جعل التعليم في مدرسة الطب باللغة الانجليزية وتم الغاء القسم الفرنسى بمدرسة المعلمين عام 1900 وانشىء قسم انجليزى بمدرسة الحقوق عام 1899 تدرس فيه المواد باللغة الانجليزية اخذ ينمو تدريجيا على حساب القسم الفرنسى بالمدرسة واتجهت البعثات إلى بريطانيا بعد ان كانت تتجه إلى فرنسا لذلك اصبح تعريب التعليم مطلبا اساسيا من مطالب الحركة الوطنية وحققت الدعوة إلى التعريب بعض النجاح فبدا منذ عام 1907 تعريب التعليم في مدرسة الفنون والصنائع ومدرسة الزراعة وبدا التعريب في مدرسة الحقوق عام 1910 وبدا التعليم التجارى عربيا وتاخر تعريب التعليم في مدرستى المعلمين والمعلمات إلى ما بعد ثورة 1919 وفشلت الدعوة إلى التعريب في مدارس المهندسخانة والطب والصيدلة والطب البيطرى

وفى مطلع القرن العشرين ارتبط الكفاح الوطنى ضد الاحتلال بمعارضة سياسته التعليمية والمطالبة بنظام تعليمى وطنى يتسع ليشمل الراغبين في طلب العلم من المصريين وفى اطار تلك الحركة كانت الدعوة إلى تاسيس (( الجامعة المصرية )) بعد ما توفرت لمصر قاعدة عميقة الجذور من التعليم العالى

ومن اهم المدارس العليا المصرية التي كانت نواة للجامعة المصرية فيما بعد وذلك وفقا لتاريخ تاسيسها

جائزة نوبل

حصل 3 من خريجى الجامعة على جوائز نوبل وهم الأديب الراحل نجيب محفوظ والرئيس الراحل ياسر عرفات، والدكتور محمد البرادعي، كذلك تخرج منها الدكتور مصطفى مشرفة، والدكتور مجدى يعقوب.

كما تخرج فيها عدد من الرؤساء على رأسهم الرئيس صدام حسين.

نجيب محفوظ - صورة أرشيفية

ياسر عرفات - صورة أرشيفية