شكرا لقرائتكم خبر عن هل العطر في نهار رمضان يفسد الصوم؟ المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن لا حرج في استخدام العطور بنهار رمضان طالما في الحد المسموح به.

جاء ذلك في إجابة على سؤال حول حكم استخدام العطور في نهار رمضان ورد للإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء.

وأكد علام أن الإفطار يحدث حينما يدخل من مخرج معتاد، لذلك فكل ما يدخل إلى ظاهر الجلد من الحقن أو استخدام العطر في الحد المسموح به، فإنه لا يؤدي إلى الفطر في هذه الحالة.

ولفت الدكتور شوقي علام، حكم استخدام السواك أو فرشاة الأسنان والمعجون في رمضان.

وقال علام، إن «الرسول قال (لخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ)، والإمام الشافعي قال إن إزالة هذه الرائحة مكروهة».