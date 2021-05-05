شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعارض فن الإتيكيت مع العادات والتقاليد؟.. خبيرة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، إن فن الإتيكيت يختلف من منطقة لأخرى بحسب الرقعة الجغرافية والعادات والتقاليد لكل دولة، أو منطقة؛ خاصة وأنه في الأصل لتوثيق العادات والتقاليد وليس لنقضها، وقواعد الإتيكيت الدولي يمكن أن تنكسر إذا تضادت مع المبادئ والأديان والصحة، ولهذا نجد أن لكل دولة ومنطقة إتيكيتها الخاص.

وأضافت «جاد»، خلال حوارها مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، في برنامج «أوفر ويت»، المذاع على قناة «دريم»، أن الإتيكيت المستخدم في شعوبنا العربية يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا، ولا يتعارض معه إطلاقاً، لذا لا نستطيع أن نطبق الإتيكيت الغربي في مجتمعاتنا الشرقية، ومن يحاول التقليد سنراه يبدو غريباً عن مجتمعه.

وتابعت: «فن الإتيكيت يدخل في كل شيء في حياتنا، فكل ما نقابله في حياتنا يصدر منا سلوك ما تجاهه، وعندما يطرح البعض الإتيكيت الإسلامي، فالمقصود به المبادئ والأخلاق الإسلامية والإتيكيت، وهو ما يدلل على أن الذوقيات ليست أمرا عارضا في ديننا، بل هي جزء أصيل منه».