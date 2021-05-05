شكرا لقرائتكم خبر عن هل فيروس كورونا غضب من الله؟.. مفتي الجمهورية يُجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في جوابه على سؤال ورد له بشأن: هل فيروس كورونا غضب من الله، بقوله إن الوباءات لا تمثل غصبًا من الله وإنما اختبارًا من البشرية لتصحيح المسار مرة أخرى.

وأضاف «علام» في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأربعاء أنه علينا الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى نهاية هذا الفيروس.

وتابع «أمة محمد مؤمنة مما هلكت به الأمم السابقة سواء من الغرق أو الحرق أو تسليط القمل والضفادع على أمم عصت الله سبحانه وتعالى وهذا ما بشرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها لن تهلك في العصر الحاضر كما هلكت الأمم السابقة».