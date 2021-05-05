شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤقت ببعض المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة غدًا الخميس بشكل مؤقت في بعض المناطق، في الوقت الذي تتأثر فيه حالة الطقس في مصر بمرور موجة حارة تظل مستمرة حتى الأحد المقبل بحسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية، وتنخفض درجة الحرارة درجتين على القاهرة و3 درجات على دمياط، بينما تظل ثابتة أو انخفاض درجة واحدة على جميع المناطق.

حالة الطقس غدًا الخميس في مصر

تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس الغد رغم الانخفاض في درجات الحرارة في بعض المناطق عن طقس اليوم إلا أن الأرصاد تحذر من أن الطقس في مصر غدًا مازال يتراوح بين شديد الحرارة وحار على جميع الأنحاء.

وتكون حالة الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري خلال ساعات النهار بينما حارًا على السواحل الشمالية، ويصبح معتدلاً على كافة الأنحاء.

تكون حالة البحر معتدلة في البحرين المتوسط والأحمر يتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر بين متر ومترين إلا ربع والرياح من شمالية غربية إلا شمالية شرقية، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

ينحصر نشاط الرياح حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال حالة الطقس غدًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون اتجاه الرياح على جنوب وشمال الصعيد 16 كم/الساعة، بينما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية بسرعة 14 كم/الساعة.

وتكون توقعات الرطوبة النسبية على القاهرة الكبري غدًا تراوح بين 65 – 35، وعلي السواحل الشمالية 75- 40، وعلي شمال الصعيد 30-25، بينما تصبح على جنوب الصعيد 25-15.

انخفاض مؤقت ببعض المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس

حالة الطقس في القاهرة غدًا

تنخفض درجة الحرارة العظمي غدًا على القاهرة إلى 38 درجة مقابل 40 درجة اليوم، كما تنخفض الصغري من 23 درجة اليوم إلى 20 درجة غدًا الخميس، وتكون درجة الحرارة المحسوسة غدًا 39 درجة مئوية، وتكون ذروة الاحساس بارتفاع في درجة الحرراة غدًا حوالي الساعة الثالثة عصرًا.

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا

تظل درجة الحرارة العظمي غدًا على الإسكندرية ثابتة عند 31 درجة مقارنة بدرجة الحرارة اليوم، بينما تنخفض الصغري من 20 درجة اليوم إلى 19 درجة غدًا الخميس، وتكون درجة الحرارة المحسوسة غدًا 33 درجة مئوية، وتكون ذروة الاحساس بارتفاع في درجة الحرراة غدًا حوالي الساعة الواحدة ظهرًا.

حالة الطقس في أسوان غدًا

تستمر درجات الحرارة العظمي والصغري غدًا على أسوان عند نفس الدرجة اليوم وهي 43 للعظمي و28 للصغري، وتكون درجة الحرارة المحسوسة غدًا 44 درجة مئوية، وتكون ذروة الاحساس بارتفاع في درجة الحرراة غدًا من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة عصرًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء في مصر

تظل درجات الحرارة الأعلي في مصر غدًا هي 43 درجة للعظمي على أسوان وإدفو والأقصر، وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري المتوقعة غدًا في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 38- 20

درجة الحرارة في الإسكندرية 31- 19

شبين الكوم 38-23

دمنهور 35 – 21

درجة الحرارة في طنطا 37- 21

بلطيم 32 – 21

الزقازيق 38-21

المنصورة 37-21

بورسعيد 29-20

دمياط 30- 20

السويس 38-22

العريش 31-20

الإسماعيلية 38-21

شرم الشيخ 38- 27

الغردقة 39- 26

بنى سويف 39-23

المنيا 41- 24

الفيوم 39-23

درجة الحرارة في أسيوط 42- 25

درجة الحرارة في قنا 42- 26

درجة الحرارة في سوهاج 42- 25

درجة الحرارة في أسوان 43- 28

درجة الحرارة في الأقصر 43- 27

ادفو 43- 27

الوادي الجديد 43- 26

انخفاض مؤقت ببعض المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس

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