شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: ننتظر تحركات «النواب» ويجب تكليف دفعتى «2018- 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، إنه وأعضاء لجنة إدارة النقابة الموضوعة تحت الحراسة، فى انتظار ما ستسفر عنه مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد استدعائها للمجلس خلال أيام، بشأن تكليف دفعتى «2018- 2019»، حيث فوجئ الصيادلة بأنه اكتفى ببعضهم ولم يشملهم كافة.

وأضاف «فكرى»، لـ«المصرى اليوم»: «لا يمكننا التعليق على توجّه وزارة الصحة، أو أى جهاز من أجهزة الدولة بخصوص التكليف إلَّا بعد انتهاء المجلس التشريعى من تنفيذ دوره، وإعلان النتيجة، عندها سيكون منطقيًا إعلان موقف النقابة التى تمثل جميع الصيادلة، ولدينا آمال معقودة على جلسات الاستماع التى نتمنى أن تكون مفتاحًا للحل».

وفى موازاة ذلك، أشار الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة قبل فرض الحراسة على النقابة، إلى أن جميع نقابات الصيادلة الفرعية لاتزال تضغط لتكليف كامل الدفعتين، وتتواصل مع النواب بلجنة الصحة وغيرها من اللجان الأخرى، للحصول على مطلب الصيادلة العادل.

وأوضح «عبدالحميد»، لـ«المصرى اليوم»، أن النواب أكدوا أن التأجيل جاء بغرض توفير عدد من الدرجات المالية، ولحضور وزيرة الصحة، معبرًا عن تفاؤله بحل الأزمة قريبًا، لاسيما أن هناك العديد من أجهزة الدولة تدخلت لصالح حل الأزمة.

بدوره، شدد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، لـ«المصرى اليوم»، على أن النقابات أرسلت مناشدات إلى كل الجهات المعنية بموضوع التكليف، حيث نجح الصيادلة فى توصيل صوتهم، منوهًا بأنهم مصممون على تكليف الدفعتين كاملتين، وهو إلزام على الوزارة، طالما أنها أعلنت تكليف الدفعتين مرّة واحدة، وهى سابقة تحدث لأول مرّة على مستوى مختلف القطاعات، سواء أطباء أو صيادلة أو أسنان.

وتابع «الشيخ»: «هؤلاء الشباب فى انتظار نتيجة التكليف منذ 1 أكتوبر الماضى، مع بدء فتح باب التقديم، والنقابة لن تقبل إلا بتكليف كامل الدفعتين، وذلك بناءً على أن الوزارة هى من طلبت تقدم الدفعتين بأوراقهم للتكليف، خصوصًا أن هناك تخصصات للصيادلة تتضمن مجالات عديدة.