شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن إجراءات للسيطرة على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت سياسة تتسم بالاتزان منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا تشمل الحفاظ على أرواح المصريين، إضافة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وعدم إيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة الأعمال اليومية والموسمية التى يعمل فيها ملايين الأسر.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أنه بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين، ستكون مواعيد إغلاق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء، وأن وسائل النقل العادية ستعمل بشكل طبيعى، فى حين سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية الخاصة بالرحلات، كما سيتم حظر أى اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية خلال هذه المرحلة.

وعلى صعيد توافر اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال شهر مايو الجارى سيتم الحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا، موضحًا أن نحو مليون مواطن تلقوا لقاح «كورونا»، ولا يوجد أى نقص فى اللقاحات، وتم تطوير كافة مستشفيات الحميات والصدر وتم التحرك لتأمين كافة الإمكانيات.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى حملات التوعية الصحية التى تم تقديمها لأكثر من مليون مواطن بـ10 محافظات خلال الأسبوعين الماضيين، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس، وتشجيعهم على زيارة مراكز اللقاح، واتباع الإجراءات الوقائية حتى بعد تلقى اللقاح، منوهة بأنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين «اللقاح» أمام مكاتب البريد.