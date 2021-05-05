شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس: لن نقبل الإضرار بمصالحنا المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، جيفرى فيلتمان، المبعوث الأمريكى الخاص لمنطقة القرن الإفريقى، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ المبعوث الأمريكى على تعيينه فى منصبه، متمنيًا التوفيق له فى تلك المهمة، خاصةً فى توقيت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقى العديد من التحديات المعقدة.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع الولايات المتحدة فى إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

من جانبه، أكد السيد «فيلتمان» تثمين الولايات المتحدة العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية فى منطقة القرن الإفريقى، فى مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد السيد فيلتمان أن الإدارة الأمريكية جادة فى حل تلك القضية الحساسة.

من جانبه، استعرض الرئيس تطورات قضية سد النهضة، مؤكدًا النهج المرن لمصر فى التعامل مع هذه القضية على مدار السنوات الماضية، والذى قام على أساس السعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا، إلا أن جميع الجهود التى بُذلت خلال عملية التفاوض لم تتوصل إلى الاتفاق المنشود نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر.

كما أكد الرئيس أن مصر مازالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومًلزم قانونًا لملء وتشغيل السد، مشددًا على أن تلك القضية هى قضية وجودية بالنسبة لمصر التى لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، ومن ثم أهمية تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته فى حلحلة تلك الأزمة.