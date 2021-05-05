شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات «مصرية- تركية» لأول مرة منذ 8 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فى القاهرة، أمس، مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية، ونظيره التركى السفير سادات أونال، والتى ستستمر على مدار يومين.

وطبقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية، مساء أمس الأول، فإن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التى قد تؤدى إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائى وفى السياق الإقليمى. وتعد زيارة نائب وزير الخارجية التركى لمصر أول زيارة يقوم بها مسؤول تركى رفيع المستوى منذ 2013، وذلك عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، نتيجة للتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية المصرية وموقفها من ثورة 30 يونيو.

وقال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصرى للشؤون الخارجية، لـ«المصرى اليوم»، إنه إذا كان الجانب التركى مستعدًا لتحمل مسؤولياته وأبدى جدية فى الالتزام بالتوصل لحلول فيما يتعلق بالملفات الخلافية بين البلدين، فإن مصر لن يكون لديها أى مشكلة فى التوصل إلى تفاهمات أو توافقات، مضيفًا: «لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن مصر لديها التزامات تجاه الأطراف الأخرى، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الموقف التركى من ملف شرق المتوسط، سنجد أن هذا الملف يحكمه اتفاق ملزم قانونى، وهو الوثيقة المؤسسة لمنتدى غاز المتوسط، التى تفرض على أطرافها، بما فيها مصر، التزامات معينة».

وأوضح «سعد» أن عضوية المنتدى مفتوحة لأى دولة فى شرق المتوسط، ولكن وفقًا لميثاق المنتدى والالتزامات التى يتعين على الدول الأعضاء الالتزام بها، وتوقع أن يكون ملفا «شرق المتوسط والوضع فى ليبيا» ضمن الملفات التى ستبحثها المشاورات السياسية المصرية- التركية، منوهًا بأن المشاورات ستبحث كذلك رفض مصر قيام تركيا بتوفير «ملاذ آمن» لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حيث يجب على الجانب التركى تفهُّم أن هذا الأمر يمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى.

وأشار مدير المجلس المصرى للشؤون الخارجية إلى أن تركيا عليها التزامات معينة، وهى تدركها جيدًا، وعلى رأسها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية، واحترام خيارات الطرف الآخر، وإبداء الجدية وحسن النية.