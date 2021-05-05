شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 23 ألف محل لمخالفة المواعيد الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدة تقارير حول جهود المحافظات فى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من بداية شهر رمضان 13 إبريل الماضى وحتى 4 مايو 2021، وكذا جهود إزالة ورفع تراكمات المخلفات والقمامة خلال نفس الفترة.

وأعلن الوزير، فى تصريحات، أمس، إغلاق الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أكثر من 23 ألف محل لمخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وإغلاق 8680 ورشة لمخالفة المواعيد و1041 مطعما، و20 ألف مقهى وكافيه، و5877 سوقا مخالفة، وضبط حوالى 35 ألف شيشة يقدمها أصحاب المقاهى والكافيهات والمطاعم للمواطنين المترددين على تلك الأماكن، مما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.

وأوضح الوزير أن تلك الفترة شهدت حملات يومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمتابعة التزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم تحرير حوالى 25 ألف محضر عدم ارتداء الكمامات الواقية.

وطالب «شعراوى» المواطنين وأصحاب المقاهى والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس «كورونا» للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

وكلف المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالاستمرار فى تكثيف الحملات على مدار اليوم، خاصة بعد الإفطار لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.