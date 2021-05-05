شكرا لقرائتكم خبر عن خفض فاقد المياه بالقاهرة 10%.. و3600 محضر خلسة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى نجاحها في خفض نسبة فاقد المياه من 34% إلى 24% مقتربة من النسبة العالمية التي تقدر بـ 20% في معظم الدول الأوروبية، من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه ودعم المناطق التي تحتاج إلى زيادة ضغوط.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إن 90% من فاقد المياه يتم من خلال وصلات منزلية خلسة يقوم بها المواطنون، وفور اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة، مشيرا إلى أنه تم تحرير أكثر من 3600 محضر وصلات خلسة تقريبا خلال عام، وتم تركيب عدادات مياه للمخالفين.

وأضاف أن الشركة نجحت في خفض الفاقد من خلال تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق، ومتابعة كميات المياه المنتجة والمستهلكة فعليا من خلال قراءة العدادات وإصدار الفواتير، وتحديد نسبة الفاقد، والعمل عليها بشكل كامل لتحديد الأسباب الحقيقية والعمل على حلها لخفض نسبة الفاقد.

وأوضح «الشيمى» أن نسبة فاقد المياه بلغت سنويا 5 ملايين و500 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 6 ملايين جنيه تقريبًا.