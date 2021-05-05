شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 80 أسرة من «عزبة حرب» وحدات كاملة التشطيب بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّع سكان «عزبة حرب»، فى الجيزة، مساكنهم غير الآمنة، وتسلموا وحدات سكنية بديلة وكاملة التشطيب بمنطقة الهرم، وذلك فى إطار القضاء على المناطق العشوائية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وسلّم أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور عبدالله الحمادى، القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، وخالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، عقود 80 وحدة سكنية ضمن فعاليات تسكين المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة «عزبة حرب» غير الآمنة بحى بولاق الدكرور، وتسكينهم فى وحدات حضارية بمنشأة البكارى بحى الهرم، والتى تم إنشاؤها تتويجًا للمجهودات المستمرة والتعاون الحثيث المتواصل مع الإمارات.

وقال «راشد» إن مشروع تطوير «عزبة حرب» يعد أحد المخططات الهامة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها، حيث شمل إنشاء 4 عمارات سكنية كاملة التشطيبات ومدعومة بالمرافق الحيوية بسعة 180 وحدة سكنية حضارية، لافتًا إلى أن عجلة التطوير لن تتوقف إلى ذلك الحد، بل تم الانتهاء من تسكين المرحلتين «الأولى والثانية» بمنطقة عشش السكة الحديد فى الدقى، بإجمالى 145 وحدة سكنية، بجانب إعادة الوجه الحضارى للمحافظة من خلال مخطط تطوير شامل لعدد من المحاور المرورية الهامة وكذا المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وأضاف «راشد» أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على المناطق العشوائية واستبدالها بمجتمعات عمرانية حضارية توفر لقاطنيها الحياة الكريمة والبيئة المناسبة التى تؤهلهم لتنمية مجتمعهم والحفاظ على مقدرات وطنهم.