شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب»: التجديد متاح في قضايا «النصوص ظنية الدلالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن من القضايا التي تقبل الاجتهاد والتجديد القضايا المستنبطة من نصوص ليست حاسمة في الدلالة على معنى واحد، وهى النصوص ظنية الدلالة، فإنها قابلة للتطبيق عبر الاجتهاد على أي نظام من أنظمة الحكم، ومنها النصوص التي تحقق للمسلمين حرية الحركة والتأقلم بالأنظمة الحديثة في مجال العلاقات الدولية.

وأضاف «الطيب»، في برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب»، أن من بين النصوص ظنية الدلالة مجال القوانين الجنائية في غير مجال الحدود الشرعية، وإن كان مجال الحدود الشرعية قد وضع له من القواعد والاشتراطات الشرعية ما يجعل من إقامة «الحد» أمرًا نادر الحدوث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ادرأوا الحدود بالشبهات»، فهذه القاعدة بمفردها تجعل من إثبات الحد أمرًا بالغ الصعوبة، ومثل ذلك في مجالات الاقتصاد ومجالات الأحوال المدنية، وكلّ ما يُثمِرُه «قانونُ التطور» من اجتماعياتٍ وآدابٍ وثقافاتٍ، مادامت تَندرجُ بصورةٍ أو بأخرى تحتَ مقاصدِ الشريعةِ، والتى لا نَمَلُّ من القول بأنها مقاصدُ إنسانيةٌ وأخلاقيةٌ ومصلحيةٌ تقومُ على الإيمانِ بالله تعالى.

وأوضح أن عملية التجديد في شريعة الله صناعة علمية بالغة الدقة لا يحسنها إلا الراسخون في العلم، وطلب الأزهر في هذه المادة من غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع، حتى لا يتحول التجديد لما يشبه محاولة للتدمير والتبديد.

ولفت إلى أن الدولة في الإسلام ليست- كما يقال زورًا وكذبًا- دولة دينية كهنوتية بالمفهوم الغربى، وليست دولة مستبدة تجحد الدين، تحرم الناس مما يتضمنه من مصالح ومنافع وأمن وأمان، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم وأفراحهم، ومواساتهم وعزاؤهم في مصابهم من أخلاق البر الذي أمرنا الإسلام بها تجاه إخوتنا من غير المسلمين.