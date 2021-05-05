شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن ضوابط إنهاء الفصل الدراسي الثاني للنقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الجاري 2020/2021، لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوي العام.

وأكدت الوزارة أن امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريرى لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، للصفين الأول والثانى الثانوى.

وللطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وإبريل «بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى» أو من تخلف عن امتحان شهر إبريل «بالنسبة للمرحلة الثانوية»، ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25٪ من الدرجة العظمى للمادة أو 50٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى في المناهج المقررة لشهرى مارس وإبريل أو إبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وفى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، وتقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية، تحت إشراف الإدارة التعليمية، عدا طلاب grade 9 «شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى» حيث سيقومون بتسلم امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.