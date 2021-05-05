شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 3 مقاهى ومصادرة 241 شيشة فى حملات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية والجهات الأمنية بالمرور الدورى بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية ونسب المترددين وعدم تقديم الشيشة بالمحال والمقاهى ورصد مخالفات البناء والتعديات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والقائمين عليها.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تنفيذاً لتلك التكليفات قامت أجهزة حى الدقى بالتنسيق مع الطب البيطرى وشرطة المرافق بشن حملات مكبرة لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات ومنع استغلال المواطنين من قبل الباعة بالأسواق أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك، وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر مخالفة للمحال و3 محاضر لتداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و16 محضر عدم حمل شهادة صحية و13 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 100 شيشة و88 كرسى، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف لحالتى بناء الأولى بشارع بولس حنا والثانية بشارع الكروم.

كما نفذ حى العجوزة قرارات الغلق الفورى لـ 2 من المقاهى بشارعى جامعة الدول العربية وخان يونس، كما تمكنت حملة لرفع التعديات من إزالة الحواجز الحديدية بمحيط البنوك والمنشآت الخاصة بعدد من شوارع الحى.

كما شن حى شمال الجيزة حملة مكبرة تم خلالها مصادرة 141 شيشة و82 كرسى وغلق وتشميع 3 مقاهى وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة.

وشن مركز ومدينة العياط بحملة مماثلة أستهدف خلالها مزلقان مدينة العياط وطريق مصر أسيوط الزراعى ومدينة العياط وقرية ميت القائد والتى أسفرت عن التحفظ على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونجحت الحملات بمركز ومدينة أوسيم فى إغلاق 7 محال مخالفة لتعديها مواعيد الغلق ومقهى مخالف لتقديمه الشيشة ورفع 57 حالة إشغال بقرية بشتيل، وإغلاق 4 محال بالبدرشين عبارة عن مقهى لعدم التزامه بالإجراءات ومحل لقطع غيار السيارات وأخر للكمبيوتر ومحل للموازين للعمل بدون ترخيص، ورفع الإشغالات بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.

كما قام مركز ومدينة الحوامدية برش وتعقيم ديوان المدينة حفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين المترددين على المبنى، كما أسفرت حملات المتابعة عن غلق صالة بلياردو بطريق مصر أسيوط الزراعى لعدم الالتزام بالإجراءات، وانتهاء الأعمال الخاصة بتطوير مدخل قرية الشيخ عتمان.

وشن مركز ومدينة منشأة القناطر عدد من الحملات والتى شملت شوارع "عاطف السادات، الموقف الجديد، المدرسة الثانوية) والتى تمكنت من تحرير 6 محاضر إشغالات و38 محضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 36 كرسى و4 طاولات، بالإضافة إلى إيقاف حالتى بناء مخالف الأولى عبارة عن سقف للطابق الثانى لأحد المنازل بقرية المنصورية والثانية عبارة عن جمالون بدون ترخيص بعزبة جلال.