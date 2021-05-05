شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم للمعلمين: استغلوا مصادر نجوى ليمتد فى المراجعة لتمرين الطلاب على الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المعلمين باستغلال مصادر نجوى ليمتد التعليمية في المراجعة مع الطلاب قبل الامتحانات والاستفادة من بنك الأسئلة على كل درس لتمرينهم على نظام الامتحانات الجديد، ولمعرفة المزيد يجب الدخول على محتوى نجوى ليمتد على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب:

تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريرى لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل "بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادى" أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وفى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.

يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

وبالتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.