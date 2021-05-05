شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: لدينا عدد من شركات البترول تنتج الهيدورجين الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول إلي أن هناك عدد من شركات البترول تقوم بإنتاج الهيدورجين الأزرق، وذلك من خلال استخدامات الغاز الطبيعي منها شركات التكرير "انربك" وشركة "أموك".

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن مصر لديها فرص واعدة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأزرق القائم على استخدامات الغاز الطبيعى، وذلك نتيجة ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي من تحقيق نتائج عالمية فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والإنتاج وكذلك امتلاكها لشبكة من خطوط الأنابيب الضخمة.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشارت المصادر إلى أن الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة وقود المستقبل، ويقلل الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود السائل ويعمل على حماية البيئة، موضحا أن مصر تنبهت إلى أهمية استخداماته والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لإعدادا مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين.

وتابعت المصادر، أن الهيدروجين الأخضر وقود اقتصادى ومصر لديها فرص واعدة نتيجة موقعها الجغرافى المتميز وامتلاكها طاقة شمسية متوفرة وهو مصدر من مصادر الطاقة المتجددة والتي يعتمد عليها إنتاج الهيدروجين الأخضر ما يجعلها قاعدة لاستخدامه محليا فى الاستخدامات اليومية كمصدر للطاقة ومركز للتصدرير للدول المجاورة.