"عشان حياتك تهمنا".. تعرف على خطة المرور لمواجهة حوادث الطرق-(فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

السرعة واحدة من أهم أسباب وقوع الحوادث في مصر؛ ولمنع تلك الكارثة وضعت الإدارة العامة للمرور خطة دفاعية من خلال تركيب أحدث أنواع الرادارات لحساب متوسط السرعة خلال الرحلة التي يقوم بها قائد المركبة.

وأضافت الإدارة لخطتها وضع راردارات بالدراجات النارية وسيارات الشرطة لترتفع نسبة الأمان وعدم وقوع حوادث على الطرق بتنفيذ تلك الإجراءات في السنوات الأخيرة.

وأعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة تم نشره عبر صفحة الوزارة عبر "فيس بوك" اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في إطار مناسبة أسبوع المرور العربي واليوم العالمي للمرور.