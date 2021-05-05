شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمليات التطعيم.. وحملات للالتزام بالضوابط الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأطقم الطبية فى المحافظات، أمس، إجراء عمليات التطعيم وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية شن حملات ضد المقاهى وتحرير محاضر.

ففى جنوب سيناء، قال المحافظ اللواء خالد فودة إنه تم تطعيم أكثر من 90% من العاملين فى مجال السياحة بشرم الشيخ، وجارٍ تطعيم العاملين فى البازارات والأسواق والمتعاملين مع السائحين والعاملين بالمراكب واللنشات السياحية، وجارٍ بحث تطعيم جميع سائقى التاكسى بشرم الشيخ.

ودعا «فودة»، خلال الاجتماع الأمنى الموسع، بحضور اللواء أحمد الألفى، مدير أمن جنوب سيناء، استعدادا لعودة السياحة الروسية لشرم الشيخ، بداية يونيو المقبل، إلى اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لتأمين السائحين داخل المدينة، وخلال التنقل للمقاصد السياحية.

وفى دمياط، شددت المحافظ الدكتورة منال عوض على تكثيف المتابعة المستمرة والتواجد الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا، واستكمالا للجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية للتفتيش على المطاعم والكافتيريات والمقاهى والمنشآت التجارية.

وأوضحت أن الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر وعزبة البرج والروضة، نفذت حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 89 محضر عدم ارتداء الكمامة، وغلق وتشميع 6 مقاه وورشتين.

وفى البحر الأحمر، بدأت مديرية الصحة تنفيذ حملة تطعيم لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام ضد كورونا.

وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية ستسجل لجميع مرضى الغسيل الكلوى بالمحافظة على الموقع، تيسيرًا على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة.

وفى قنا، أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودى أن مديرية الصحة بدأت فى إعطاء اللقاح لمرضى الغسيل الكلوى المسجلين بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قنا العام.

وأضاف أن مديرية الصحة ستتولى تسجيل جميع مرضى الغسيل الكلوى على الموقع الإلكترونى، للتسهيل عليهم فى أخذ اللقاح وحرصا على راحتهم.

وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه سيتم تخصيص فرق متخصصة للانتقال لمقار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات لإعطاء اللقاح للمرضى بتلك الوحدات، تخفيفا عليهم من أعباء الانتقال للمركز الرئيسى لمنح اللقاحات.

وفى المنيا، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضى، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعى بوزارة الصحة، لنشر الوعى بطرق الحماية من كورونا، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية وكيفية مواجهة تداعيات الفيروس، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوى.

وأكد استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة فى تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددًا على المرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.

واستقبلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة فرق التواصل المجتمعى للبدء فى حملات التوعية للمواطنين بخطورة الفيروس ومناقشة خطة العمل للوصول لكافة المواطنين، لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونشر الوعى بين المواطنين بأهمية التطعيم.

وفى القليوبية، سجلت المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 إصابة جديدة، وشنت الأجهزة التنفيذية عدة حملات أسفرت عن تحرير 150 محضر عدم ارتداء كمامة، وضبط 3916 شيشة، وتحرير 1942 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 260 مقهى.

وفى المنوفية، كشف المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون عن وصول 20 مولد أكسجين، لمستشفى صدر شبين الكوم، فى إطار دعم المنظومة الصحية.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، إنه جارٍ التنسيق لتركيب جهازى أشعة مقطعية بمستشفى الصدر ومستشفى حميات شبين الكوم لدعم القطاع الطبى.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إجراء أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الشباب بالمحافظة.

وفى الأقصر، أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحى خروج 12 حالة جديدة من مصابى كورونا، بعد تعافيهم، وناشد الدكتور أحمد فتحى، مدير عام المستشفى، المواطنين، بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالى فى ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

وفى السويس، تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، قسم طوارئ الباطنة وقسم العزل، بالمستشفى العام، والتأكد من مخزون الأكسجين والأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ، وراجع بروتوكولات العلاج للحالات المختلفة مع الفريق الطبى الموجود بقسم العزل.