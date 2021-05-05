شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: خروج وتعافي 46 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن خروج 46 متعافيًا تحسن وشفاء تام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز، الأربعاء، بعد تحول نتائجهم من إيجابي إلى سلبي، ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وأكد وكيل صحة الغربية على ضرورة تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على ارتداء الكمامات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.