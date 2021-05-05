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«صحة الغربية»: خروج وتعافي 46 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن خروج 46 متعافيًا تحسن وشفاء تام من فيروس بمستشفيات العزل والفرز، الأربعاء، بعد تحول نتائجهم من إيجابي إلى سلبي، ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وأكد وكيل صحة الغربية على ضرورة تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على ارتداء الكمامات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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