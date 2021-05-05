شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر»: عطل كهربائي في خط مياه «قنا- سفاجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، عن حدوث عطل كهربائي في الخط المغذي لخط مياه قنا- سفاجا، مما أثر على ضخ المياه لمدينة القصير.

وأكدت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أنه سيتم تعديل جدول مناوبات الضخ لمدينة القصير، حيث سيتم ضخ المياه يوم الأحد المقبل، لمناطق شنيشن والتقوى عمارات آبو النصر والمستشفى وخزان مبارك، وسيتم الضخ يوم الاثنين الموافق 10 مايو، بمناطق عمارات 144، توشكي، السبع عمارات، البلوكات، الأمل، والثلاثاء المقبل بالمنطقة الثالثة وعمارات منخفض التكاليف والجمعية وعمارات 304، ووحدات الاسكان الاجتماعي.

وسيتم الضخ يوم الأربعاء الموافق 12 مايو، بمنطقة العوينة والجرف والعدوه، عمارات آبو النصر، المستشفى خزان مبارك، والخميس الموافق 14 من مايو، سيتم ضخ المياه لمناطق المنطقة الثامنة «الجبانة» السيول، المستعمرة.

وأوضح جدول ضخ المياه لمدينة القصير خلال الأسبوع المقبل أنه سيتم ضخ المياه يوم الجمعة الموافق 14 من مايو الجاري إلى مناطق المنطقة الصناعية وعمارات الإذاعة والتلفزيون والأبنودية وعمارات 99، والمنطقة الرابعة، ويوم السبت 15 مايو يتم الضخ إلى مناطق عمارات العوينة الجديدة والجزء الشمالي.