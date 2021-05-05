شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نعمل على توفير أكبر كمية من لقاحات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل فى كل الاتجاهات من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وهناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعًا فى مايو الجارى، إلى جانب التوسّع فى مراكز تلقى اللقاح من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وأكد «مدبولى»، خلال اجتماع المجلس أمس، تعاطف وتضامن المصريين الكامل «حكومةً وشعبًا» مع دولة الهند، نظرًا للموجة الحادة لجائحة كورونا التى تتعرض لها مؤخرًا، كما وجّه التهنئة- على جانب آخر- لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على الجميع بالخير واليمن والبركات.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الموقف الحالى لمعدل الإصابات بـ«كورونا»، والإجراءات التى تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة، وتناولت بالشرح الوضع الوبائى فى الهند، وطفرات الفيروس المتحور بها، والمساعدات التى تقدمها مصر لها.

وأشارت الوزيرة إلى حملات التوعية الصحية التى تم تقديمها لأكثر من مليون مواطن بـ10 محافظات خلال الأسبوعين الماضيين، إذ تم المرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهى، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس، وتشجيعهم على زيارة مراكز اللقاح، واتباع الإجراءات الوقائية حتى بعد تلقى اللقاح، فضلًا عن تشجيع مرضى الغسيل الكلوى فى العيادات الخارجية ودور المسنين لتلقى اللقاح، وكذا تعريف المواطنين بخدمات الصحة العامة المقدمة من قبل الوزارة، منوهة بأنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين «اللقاح» أمام مكاتب البريد.

وخلال الاجتماع، تطرقت الوزيرة إلى نسبة الإشغال الحالى فى آسرة الداخلى بالمستشفيات والرعاية وأجهزة التنفس الصناعى، وموقف توافر الأكسجين، مؤكدة أنه تم تشكيل لجان داخلية بمديريات الشؤون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين، ووضع ومتابعة وتدشين خطط السلامة المهنية بمستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر داخل المحافظة، بجانب اللجان المشتركة التى تم تشكيلها فى هذا الصدد من قبل المحافظة بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية والجهات المختصة، كما استعرضت بيانًا بالأجهزة التى تم توفيرها للمحافظات والتى تضمنت مركزات الأكسجين، وماكينات الغسيل الكلوى، وأجهزة تنفس، وأسطوانات أكسجين، وأجهزة صدمات، وآسرة رعاية وغيرها من المستلزمات الطبية.

وشرحت الوزيرة الموقف الحالى للقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات الواردة من «كوفاكس» فإنه سيتم توريد 1.7 مليون جرعة خلال الأسبوع المقبل، يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية مايو الجارى، إلى جانب لقاح «سينو فارم»، فإنه من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجارى أيضًا، فضلًا عن لقاح «سينوفاك»، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك مع بدء توريد 1400 لتر مادة خام تكفى لتصنيع 2 مليون جرعة.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الدولة فى التوسع فى أماكن توفير اللقاح للمواطنين، وذلك من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة، ونوهت بأعداد من تلقوا اللقاح من المواطنين المصريين العاملين بمختلف القطاعات فى عدد من المحافظات، بينهم العاملون فى القطاع السياحى، متابعة: «بشأن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة استعدادًا لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحى فى كل من مطار شرم الدولى، وميناء شرم البحرى، وميناء نويبع البحرى، ومنفذ طابا البرى، وتوفير القوى البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتأكد من كفايتها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أى شخص إلّا بتحليل (PCR)، وفى حالة عدم وجود تحليل يتم إجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقًا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، حيث تم إجراء 32764 مسحة عند الوصول و93066 مسحة عند السفر».

ولفتت الوزيرة إلى ما يتم فى إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشآت السياحية، إلى جانب استمرار أعمال التطهير لجميع الفنادق التى تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها على تلك الأعمال لمجابهة كورونا، وذلك منذ يونيو الماضى، وكذا استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة، مؤكدة جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو المؤكد إصابتها بالفيروس، وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.

على جانب آخر، عرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف توريد القمح من جانب المزارعين، مؤكدًا أن موسم توريد القمح هذا العام مميز، حيث إن معدلات التوريد تزيد مؤخرًا، خاصة قبل عيد الفطر، لافتًا إلى أنه تم توريد 1.2 مليون طن قمح حتى أمس.