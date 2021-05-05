شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، والذى نص على أن يُعاد تشكيله ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بمدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد.

ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أى موضوعات، ويهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها. ويختص المجلس بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التى تهدف إلى تعظيم وتنمية صادرات مصر حجمًا وقيمة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، كما يختص بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التى تواجه المصدرين.

ووافق المجلس- كذلك- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادى الجديد، لاستخدامها فى الأنشطة التنموية المختلفة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة مع بدء العام المالى المقبل، بما يسهم فى سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل، على أن يتم ربطها بالمشروع القومى لتطوير القرى.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من مشروعات تطوير منطقة «خليج نعمة» وتحويلها إلى مركز سياحى متطور، وشارع الملك عبدالله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وذلك لرفع جاهزية مدينة «شرم الشيخ» لتكون على أتم استعداد لاستقبال عودة السائحين.