شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .. تعرف على أبرز القرارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وأصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع مجموعة من القرارات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة للسيطرة على أزمة فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الفطر المبارك.

قل «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إن الحكومة المصرية كانت تبذل أقصى قدر من المجهود لمواجهة الأزمة الاستثنائية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تركيز الاهتمام على محورين، الأول هو الحفاظ على سلامة المواطنين، أما الثاني فهو الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، من خلال عدم توقف الأنشطة الاقتصادية وذلك لارتباط الأسر المصرية بما يطلق عليه الأعمال اليومية أو الموسمية، لذلك تمت مراعاة تحقيق الاتزان بين المحورين.

وأضاف أن هذه الخطة جعلتنا نجتاز الموجتين الأولى والثانية، والآن نمر بالموجة الثالثة والتي تتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة جدًا، كما تشهد تحورًا للفيروس بطريقة شديدة الخطورة تصل لمرحلة الكارثة الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتأخر في اتخاذها بصورة عاجلة شديدة القوة في التعامل مع هذه الجائحة، حيث لم يكن هناك أي خبرات سابقة في التعامل مع هذه الجائحة وبالتالي كانت تحاول كل الدول الاجتهاد للوصول إلى مسار مناسب لها للتعامل مع ظروف هذه الجائحة.

وأوضح أن مصر تحاول بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الدول التي تشهد ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة من الجائحة، والتي وصلت بها الحال إلى مرحلة الكارثة الإنسانية.

وشملت القرارات الخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر والتي سيبدأ تطبيقها بدءًا من غدًا الخميس، الإغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، على أن تكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتيريات والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح هي الساعة التاسعة مساءً، للحد بصورة كبيرة جدًا من التزاحم الذي تشهده هذه المناطق.

وفي نفس الوقت، سيتم السماح بخدمة توصيل للمنازل، على أن تستمر المطاعم في خدمة توصيل الأطعمة إلى المنازل لما بعد موعد غلق هذه المنشآت، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين ستم حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية في أي منشآت خلال هذه المرحلة.

وعن صلاة العيد، فسيتم التعامل معها مثلما تم التعامل مع صلاة الجمعة لذلك سيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال على أن يتم إجراء فعاليات الصلاة في أسرع وقت.

وأضاف رئيس مجلسالوزراء أنه سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية الخاصة بالرحلات «أتوبيسات الرحلات»، في حين ستعمل وسائل النقل العادية بشكل طبيعي.