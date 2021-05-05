شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يستعرض تقريرًا حول مشروعات جامعة عين شمس: بلغت 1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، تقريرًا مقدمًا من د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة عين شمس.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير استقبال مستشفى النساء التوليد، وتطوير القاعات الرقمية بكلية الألسن، وتطوير أكاديمية القلب، وتطوير قاعات الامتحانات بكلية الطب، ورفع كفاءة جراج أكاديمية القلب، وتطوير مركز الأبحاث وواجهات مبنى الأقسام بكلية الطب، وإنشاء المطعم المفتوح بالمدينة الجامعية، وتجهيز مركز البيانات ومركز المعلومات بالحرم الرئيسي، وتطوير بدروم مستشفى الطوارئ، وتطوير الموقع العام للحرم الرئيسي، وتطوير القاعات الرقمية والقاعات الدراسية بكلية الألسن، وتطوير قصر الزعفران من الخارج، ورفع كفاءة مقر رعاية الشباب، وتركيب مصاعد داخل مستشفى الدمرداش الجراحي لتوفير مزيد من الراحة للمترددين على المستشفى، وزراعة الموقع العام للحرم الرئيسي، والانتهاء من المرحلة الأولى لفرش القاعات الدراسية بكلية الألسن، وتجهيز مركز الإبصار وشؤون الطلاب، ومسرح كلية البنات، وتجهيز ملاعب المدينة الجامعية.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال تطوير قسم الكُلى، واستكمال تطوير قاعات دراسية بكلية الألسن (6-8 قاعات)، واستكمال مشروع معمل الدرن والفطريات، واستكمال أعمال تكييف مستشفى النساء، وتطوير الموقع العام لمستشفى الجراحة بالدمرداش وقاعات الاجتماعات، وإنذار حريق مستشفى النساء، بجانب إنشاء جراج متعدد الطوابق وتمهيد الطرق الداخلية لعربات الإسعاف بمستشفى الدمرداش.

وأضاف التقرير أنه جار بناء مبنى نموذجي للاستقبال والطوارئ، وتجهيز 4 كليات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (آداب – حقوق – علوم- حاسبات)، وإنشاء شبكة مكافحة الحريق وأجهزة إنذار بالعيادات الخارجية وإنشاء شبكة مياه وخزانات لأكاديمية جراحة القلب، وأعمال تطوير بمستشفى الطوارئ، واستكمال المرحلة الثانية من تطوير الموقع العام للحرم الرئيسي، وتطوير كوبري المشاه من حرم 1 وحرم 2، وتطوير محطة كهرباء مستشفى الأطفال ومستشفى النساء، وتطوير مستشفى الأطفال، إنشاء جراج متعدد الطوابق بحرم كلية التجارة، وإنشاء شبكة حريق لمستشفى النساء، ورفع كفاءة واجهات كليتي الصيدلة وطب الأسنان، وتطوير أحد المدرجات بكلية الطب ومركز الابتكار بالمدينة الجامعية، ومسرح كلية التربية النوعية.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة عين شمس تبلغ نحو بتكلفة مليار و786 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة عين شمس، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكل عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمؤسسات العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي المرتبطة بإتاحة فرص التعليم الجامعى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.