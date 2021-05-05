شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات «الميد تيرم» في «هندسة عين شمس»: تقسيم الطلاب على ٦ فترات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، الأربعاء، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميد تيرم»، والتي تستمر حتى ١١ مايو ٢٠٢١، وسط إجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عمر الحسينى عميد كليه الهندسة، إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى والجاهزية بكل كليات الجامعه لبدء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف التواجد من الأطقم الطبية تحت دعم من مستشفيات الجامعة لمواجهة أي حالة تستدعي التدخل خلال الإمتحانات، مشددًا على توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات فضلا عن توفير المستلزمات الطبية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس واستمرار اعمال الامتحانات دون أي معوقات، مشيدًا بجهود مستشفيات جامعة عين شمس والإداره العامة للشؤون الطبية في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الامتحانات إلى ٦ فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساء وبين كل لجنة والاخرى يتم تعقيم اللجان بالكامل