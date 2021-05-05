شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوقف موظفًا عن العمل 3 أشهر: «مُهّمل ومُقصّر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأربعاء، القرار رقم 2663 لسنة 2021، بوقف السيد «س. ف. ح. ب» من العاملين بالوحدة المحلية بشلشلمون التابعة لرئاسة مركزومدينة منيا القمح، عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

جاء ذلك بعد استقبال محافظ الشرقية لعدد من شكاوى المواطنين يتضررون فيها من سوء معاملة الموظف المذكور لهم وتعطيله قضاء مصالحهم.

وكلف محافظ الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية ،تشكيل لجان متابعة فورية للوقوف على حقيقة الشكوى، وتبين من خلال تقرير لجان المتابعة صحة ما ورد بالشكوى.

وبناءا عليه وعلى مأمورية التحقيق رقم ٢٠٢١/١٤٥ تحقيقات المحافظة، أصدر المحافظ قراره بوقف الموظف المذكور سالفا عن العمل ،و ذلك بسبب إهماله وتقصيره في اداء مهام عمله، ما عاد بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح ولن يقبل بأي تقصير لموظف في أداء عمله، مما يترتب عليه تأخير قضاء مصالح المواطنين ،و المساس بمستوى الخدمة المقدمة لهم.