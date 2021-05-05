شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تجدد دعمها للأطقم الطبية: يبذلون جهودا كبيرة في ظروف استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت الهيئة العامة للرعاية الصحية شكرها وتقديرها لجميع الأطقم الطبية والإدارية العاملة بمنشآتها الصحية، وذلك على دورهم البطولي وتفانيهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية على مدار الساعة بالإضافة إلى السعي المتواصل لدعم زملائهم بوزارة الصحة في حملة وزارة الصحة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتخصيص مركز للقاح بمستشفى «النصر التخصصي للأطفال» التابعة لهيئة الرعاية الصحية وذلك إيمانا من الهيئة بالدور الوطني التكاملي لكافة مؤسسات الدولة الصحية

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تصريحات صحفية، الأربعاء، استمرارها تقديم الخدمات العلاجية بالتوازي مع دعم منظومة التطعيم القومية، مع التزامها التام بكافة الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحرصا على قاعدة البيانات الإلكترونية للقاحات بوزارة الصحة والسكان وتابعت موجه حديثها للطواقم الطبية: يبذلون جهود كبيرة في ظروف استثنائية لحماية المرضى.

وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدير القيادة السياسية وجموع المواطنين الشرفاء للدور التاريخي للأطقم الطبية والإدارية نظرا لما يبذلونه من جهود استثنائيه في ظل جائحه كورونا، ضاربين أروع الأمثلة في الايثار والتفاني في العمل.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفض أي تجاوزت أدبية أو معنوية في حق الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات الهيئة تقديراً لما تبذله تلك الأطقم من جهود إستثنائية ووقوفها ببسالة في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطنين وذلك جنبا إلى جنب لعملها بكل جد لتحسين الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين لتلك الخدمات بما لا يتعارض مع قواعد النظام الصحي بمصرنا الحبيبة.