شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره المالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، وزير خارجية مالي زيني مولاي، الأربعاء، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى مصر.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد رغبة مصر في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات؛ وأشار كذلك إلى الدور الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد عبر الأزهر الشريف لنشر المفاهيم الصحيحة للإسلام في مالي، كما أبرز الحرص المصري على مواصلة مساندة مالي بشتى الطرق ودعم استقرارها، منوهاً في هذا الصدد بالمشاركة المصرية الفاعلة في بعثة الأمم المتحدة بمالي.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تطرق المقابلة للدعم المتبادل بين البلدين فيما يتعلق بترشيحاتهما في مختلف المحافل الدولية والتنسيق المتميز القائم بينهما في هذا الصدد.