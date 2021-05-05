شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها إجراءات كورونا.. غلق وتشميع 9 منشآت بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المعنية بالإسكندرية، الأربعاء، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشنت الاحياء حملات مكبرة على المقاهي والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية بأحياء المنتزه ثان والجمرك، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

ومن جانبه، قال اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنه جرى إغلاق 9 منشآت، وفرض غرامات فورية تقدر بـ ٢٢ ألف جنيه، لعدم التزامها بإجراءات مواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحملة شملت إعدام لحوم مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص، فضلا عن ضبط ٣٨ حالة إشغال والتحفظ على كمية من الشيش.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار الحملات على المقاهي والمطاعم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيجري غلق المحال المخالفة فوراً، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين.

إغلاق 9 منشآت لمخالفتها إجراءات كورونا بالاسكندرية

إغلاق 9 منشآت لمخالفتها إجراءات كورونا بالاسكندرية

إغلاق 9 منشآت لمخالفتها إجراءات كورونا بالاسكندرية

إغلاق 9 منشآت لمخالفتها إجراءات كورونا بالاسكندرية

إغلاق 9 منشآت لمخالفتها إجراءات كورونا بالاسكندرية