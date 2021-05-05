شكرا لقرائتكم خبر عن «المعداوي» رئيسًا لمركز ومدينة سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأربعاء، قرارًا بنقل اللواء أركان حرب وليد السيد أحمد المعداوي، من رئيس مدينة دهب، للعمل رئيسا لمركز ومدينة سمالوط، خلفا لمحمد سيد عبدالرحيم الذي توفي أثناء عمله.

كان اللواء وليد السيد احمد المعداوي مصطفي، قد تولي رئاسة مدينة العريش في شهر 9 عام 2018، وفي يونيو 2020 تولي رئاسة مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء .

ووصل ديوان الوحدة المحلية لمدينة سمالوط ، صباح اليوم، وتقدم بالتحية لأهالى مركز ومدينة سمالوط ولكبار عائلاتها وقيادتها، متمنيا للجميع دوام التوفيق والرقي الصحة والعافية، معبرا أن مكتبه مفتوح لصالح المصلحة العامة لمدينة سمالوط ومصلحة جميع المواطنين في أي مقترحات أو مشكلات.