شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بمراجعة قرارات الإزالة والترميم لعقارات الصيادين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، بمراجعة قرارات الإزالة والترميم الممنوحة للعقارات السكنية الكائنة خلف منطقة الصناعات النمطية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق ،و إعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة، الأربعاء، لمتابعة أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية المقامة بأرض الصناعات النمطية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ،المساعد واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

توجه محافظ الشرقية لتفقد الشوارع الجانبية بمنطقة أبوعامر، وتلاحظ له وجود موقف عشوائي يضم عدد من سيارات الأجرة يقوم سائقوها بتحميل الركاب للقرى المجاورة، ليوجه المحافظ رجال المرورو بسحب رخص السيارات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما شدد المحافظ على رئيس حي ثان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الشارع.

انتقل محافظ الشرقية ومرافقوه لمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق، ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، بالبدء فورا في اعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية، موجها رئيس حي ثان الزقازيق، بإزالة البلدورات والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة امام العقارات والمحال التجارية بالمنطقة، لفتح الطريق امام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمارة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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