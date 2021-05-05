شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستعرض موقف منظومة الأكسجين لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك لمتابعة الموقف الحالي من حيث عدد الاسرة والمستلزمات الطبية ومنظومة الأكسجين، مشيداً بجهود الفرق الطبية ودورها خلال هذه الأزمة مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتخطى هذه المرحلة بسلام .

وخلال الاجتماع وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بضرورة ملئ كل أسطوانات الأكسجين المتاحة لتوفير مخزون استراتيجي احتياطي في حالة حدوث أي عطل بتنكات الأكسجين موجهاً قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكافة المستشفيات والاستعداد الكامل من التجهيزات والكوادر البشرية وإعداد خطط مستقبلية في حين زيادة الأعداد .

واستعرض وكيل وزارة الصحة بيان تفصيلي بعدد الأسرة المشغولة والمتاحة بالمستشفيات مشيراً على أن الوضع مطمئن داخل المحافظة حيث تم أتخاذ خطوات جيدة للتعامل مع حالات العزل المنزلي وتحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن، موضحاً بأن توجيه محافظ المنوفية بزيادة عدد أسرة العناية المركزة ساهم بشكل كبير في استيعاب أعداد أكبر من الحالات وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى مشيراً إلى أنه يوجد حاليا (15) تانك أكسجين بجميع مستشفيات المحافظة بزيادة (8)تانكات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

كما أضاف وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم وصول 20 مولد أكسجين لمستشفى الصدر وجارى التنسيق لتركيب 2 جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الصدر وحميات شبين الكوم وذلك بفضل دعم محافظ المنوفية للقطاع الطبى ب 100 مليون جنية لشراء مستلزمات لمواجهة كورونا.



ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار دعم القطاع الطبى مناشداً أهالى المنوفية بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والتسجيل لتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.