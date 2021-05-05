شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا فى العيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أعلن فيه عدد من القرارات سيتم تطيقها إعتباراً من غدا الخميس ولمدة أسبوعين ، وحتى 21 مايو.

وأوضح أن القرارات تضمنت أيضًا حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وسيتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، مشيرًا إلى أن القرارات تضمنت أيضًا أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.



إنفوا قرارات العيد

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حديثه خلال مؤتمر صحفى، بتوجيه كلمة للمواطنين، قائلا: "كل واحد مش مسئول عن نفسه فقط ولكنه مسئول عن أسرة بالكامل"، موضحا أن مصر حاليا في مرحلة حرجة وكان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات.