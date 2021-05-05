أخبار مصر

5 أيام إجازة وغلق المحلات 9 مساء.. قرارات أعلنتها الحكومة وتطبق من الغد.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/35
  • 2/35
  • 3/35
  • 4/35
  • 5/35
  • 6/35
  • 7/35
  • 8/35
  • 9/35
  • 10/35
  • 11/35
  • 12/35
  • 13/35
  • 14/35
  • 15/35
  • 16/35
  • 17/35
  • 18/35
  • 19/35
  • 20/35
  • 21/35
  • 22/35
  • 23/35
  • 24/35
  • 25/35
  • 26/35
  • 27/35
  • 28/35
  • 29/35
  • 30/35
  • 31/35
  • 32/35
  • 33/35
  • 34/35
  • 35/35

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام إجازة وغلق المحلات 9 مساء.. قرارات أعلنتها الحكومة وتطبق من الغد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة أعلن فيه عدد من القرارات سيتم تطيقها اعتبارا من غدا الخميس ولمدة أسبوعين ، وحتى 21 مايو.

 

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى

 

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق

 

-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات

 

-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال

 

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو

إنفوا قرارات العيد

إنفوا قرارات العيد

 


قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (1)

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (1)

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (2)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (2)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (3)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (3)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (4)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (4)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (5)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (5)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (6)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (6)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (7)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (7)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (8)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (8)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (9)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (9)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (10)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (10)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (11)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (11)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (12)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (12)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (13)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (13)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (14)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (14)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (15)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (15)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (16)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (16)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (17)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (17)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (18)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (18)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (19)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (19)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (20)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (20)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (21)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (21)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (22)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (22)

 

 

قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (23)
قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (23)

 

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (1)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (2)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (3)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (4)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (5)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (6)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (7)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (8)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (9)

 

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء (10)
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا