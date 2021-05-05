الأوقاف: فتح مصليات السيدات لصلاة العيد بالمساجد الكبرى تحت إشراف الواعظات

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، السماح بأداء صلاة عيد الفطر فى مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية ، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، موافقة لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

”الخليج 365” يوضح ضوابط صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة كما يلى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصى.

5. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8. عدم السماح بزيارة الأضرحة.

9. عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

11. فتح مصليات السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

12. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات.