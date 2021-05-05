غلق المحال وإجازة العيد.. 6 قرارات عاجلة من الحكومة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتم تطبيق هذه القرارات الجديدة بداية من غد الخميس الموافق 6 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وذلك لمدة أسبوعين.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- اعتبارا من أن تكون مواعيد غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء للحد بصورة كبيرة من التزاحم فيها.

2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

3- تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام، وخلالها غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.

4-حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت خلال هذه المرحلة.

6- يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.