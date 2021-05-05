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مدبولي: 35 % من الآسرة وأجهزة التنافس الصناعي ما زالت متاحة لمواجهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن نحو 35 % من آسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي ما زالت متاحة، تحسبا لأي طارئ فيما يتعلق بمواجهة فيروس .

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية من .

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بقولها للأسف تقريبا مليون و700 ألف غرامة اتعملت على المواطنين، وقيمة الغرامة للمواطن الواحد تعادل شراء 30 كمامة تكفي احتياجات لشهر كامل".

وتابع رئيس الوزراء: "الأمر مرتبط بأننا في جائحة وظروف صعبة جدا، وكل دور المواطن ياخد باله من نفسه وصحته وأهله".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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