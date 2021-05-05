مدبولي: 35 % من الآسرة وأجهزة التنافس الصناعي ما زالت متاحة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن نحو 35 % من آسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي ما زالت متاحة، تحسبا لأي طارئ فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بقولها للأسف تقريبا مليون و700 ألف غرامة اتعملت على المواطنين، وقيمة الغرامة للمواطن الواحد تعادل شراء 30 كمامة تكفي احتياجات لشهر كامل".

وتابع رئيس الوزراء: "الأمر مرتبط بأننا في جائحة وظروف صعبة جدا، وكل دور المواطن ياخد باله من نفسه وصحته وأهله".

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