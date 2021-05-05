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لمواجهة كورونا.. الحكومة تحدد رسميا عدد أيام إجازات عيد الفطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت اتخاذ عدة إجراءات خلال الأسبوعين المقبلين، تحسبا لمواجهة أي زيادة محتملة في إصابات .

وقررت الحكومة أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو. لمدة أربعة أيام.

وطالب "مدبولي" المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية من .

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بقولها للأسف تقريبا مليون و700 ألف غرامة اتعملت على المواطنين، وقيمة الغرامة للمواطن الواحد تعادل شراء 30 كمامة تكفي احتياجات شهر كامل".

وتابع رئيس الوزراء: "الأمر مرتبط بأننا في جائحة وظروف صعبة جدا، وكل دور المواطن ياخد باله من نفسه وصحته وأهله".​

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