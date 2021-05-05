لمواجهة كورونا.. الحكومة تحدد رسميا عدد أيام إجازات عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت اتخاذ عدة إجراءات خلال الأسبوعين المقبلين، تحسبا لمواجهة أي زيادة محتملة في إصابات كورونا.

وقررت الحكومة أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو. لمدة أربعة أيام.

وطالب "مدبولي" المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بقولها للأسف تقريبا مليون و700 ألف غرامة اتعملت على المواطنين، وقيمة الغرامة للمواطن الواحد تعادل شراء 30 كمامة تكفي احتياجات شهر كامل".

وتابع رئيس الوزراء: "الأمر مرتبط بأننا في جائحة وظروف صعبة جدا، وكل دور المواطن ياخد باله من نفسه وصحته وأهله".​