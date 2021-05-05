شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن 6 إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا خلال عيد الفطر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من الغد، ولمدة أسبوعين.

أضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا، «اعتبارًا من الغد ستكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتيريات والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح هي الساعة التاسعة مساءً، للحد بصورة كبيرة جدًا من التزاحم الذي تشهده هذه المناطق».

وأوضح: «في نفس الوقت سيتم السماح بخدمة توصيل للمنازل، على أن تستمر المطاعم في خدمة توصيل الأطعمة إلى المنازل لما بعد موعد غلق هذه المنشآت، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين سيتم حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية في أي منشآت خلال هذه المرحلة».

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر 5 أيام. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإجازة تبدأ من الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد 16 مايو الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال الأسبوعين المقبلين في إطار القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة جائحة كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا، أن وسائل النقل العادية ستعمل بشكل طبيعي، في حين سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية الخاصة بالرحلات.

ولفت «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا، «صلاة العيد سيتم التعامل معها مثلما تم التعامل مع صلاة الجمعة لذلك سيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والتي تطبق الإجراءات الاحترازية مع حظر اصطحاب الأطفال.