شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: غير مسموح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وسائل النقل العادية ستعمل بشكل طبيعي، في حين سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية الخاصة بالرحلات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

أضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا، «صلاة العيد سيتم التعامل معها مثلما تم التعامل مع صلاة الجمعة لذلك سيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال على أن يتم إجراء فعاليات الصلاة في أسرع وقت»، مشددًا «أرجوكم غير مسموح باصطحاب الأطفال في هذه الصلاة».

وكانت مصر قد سجلت 231803 حالة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.