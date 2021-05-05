شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقرر غلق الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيتم الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال الأسبوعين المقبلين.

يأتي ذلك في إطار القرارات التي تم اتخذتها اللجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا لمواجهة الجائحة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وكانت مصر قد سجلت 231803 حالة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.