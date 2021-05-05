شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارا من الغد..«الوزراء» يعلن موعد إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمة كورونا على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من الغد، ولمدة أسبوعين.

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا، «اعتبارًا من الغد 6 مايو إلى 21 مايو، ستكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتيريات والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح هي الساعة التاسعة مساءً، للحد بصورة كبيرة جدًا من التزاحم الذي تشهده هذه المناطق».

أوضح: «في نفس الوقت سيتم السماح بخدمة توصيل للمنازل، على أن تستمر المطاعم في خدمة توصيل الأطعمة إلى المنازل لما بعد موعد غلق هذه المنشآت، ولكن خلال الأسبوعين المقبلين ستم حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية في أي منشآت خلال هذه المرحلة».

وكانت مصر قد سجلت 231803 حالة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، من ضمنهم 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.