شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بأرض الصناعات النمطية بالصيادين بمدينة الزقازيق، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، رافقه سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.

أشاد محافظ الشرقية بحجم الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، والتي شملت الإنتهاء من إقامة السور الخرساني المزود بالحديد والبوابات، ورصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك وتحديد الاماكن المخصصة للمقاعد، فضلا عن إنشاء وتأسيس ملعب خماسي، مشددا على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ.

كما وجه المحافظ بعمل مطالع صناعية مع مراعاة الإنحدارات والميول، للتناسب مع ذوي الهمم لتساعدهم في التحرك والتنقل داخل المنطقة الترفيهية بإعتبارهم شركاء أساسين في المجتمع .

يذكر أن المشروع والمقام على مساحة 5400 متر، سيضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي على مساحة 1200 متر ،ومكان مخصص لإنتظار السيارات ومزود بمنطقه ترفيهية وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين،. ليكون المشروع متنفساً ومتنزهاً آمنا للمواطنين من المدينة والقري المجاورة لها.