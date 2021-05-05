شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، الأربعاء، أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وقال «الصبروط» في تصريحات صحفية، إن الفائزين في حفظ القرآن كاملًا هم «داليا خالد نوفل ومريم فيصل أحمد وبسملة وائل جمال»، مشيرًا إلى أن الفائزين في حفظ ٢٠ جزءًا من القرآن هم «شيماء عاطف محمد وإسراء فيصل أحمد»، أما الفائزين في حفظ ١٠ أجزاء هم «محمود محمد محمد جرانه ورنا أحمد جمعه وسما أحمد جمعة وأحمد محمد أبوستيت».

وأضاف أنه تم تنظيم المسابقة في إطار الدور المجتمعي والخدمي، التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة والنشاطات التي تقدمها اللجنة الرياضية، وشارك فيها ١٩ عضوًا، وانقسمت المسابقة إلى 3 مستويات الأول القرآن كامل، والثاني ٢٠ جزءًا، والثالث ١٠ أجزاء.

شارك في تحكيم المسابقة الشيخ جلال السعيد إمام وخطيب بالأوقاف، كما تمت المسابقة بديوان مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.