شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: الفرق الطبية تواصل تطعيم مرضي الكلي في المستشفيات بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية المخصصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، تواصل تطعيم مرضي الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بالمحافظة بلقاح كورونا، والتي انطلقت فاعليتها منذ الإثنين الماضي للمرة الأولى بمحافظة الشرقية، وذلك تيسيراً على المرضى والمواطنين من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.