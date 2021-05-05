شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 26 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات النظافة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحدى السيارات المجهزة بمكبس سعة 18 طن لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم بإجمالى 5 سيارات جديدة منهم 2 سيارة مخصصة لمدينة أسوان و3 سيارات مخصصة لمدن إدفو والسباعية وأبوسمبل السياحية، وهو الذي توازى مع وصول 4 قلابات سعة 6 طن، بالإضافة إلى 4 لوادر، فضلاً عن أنه مخطط وصول 7 معدات وسيارات جديدة أخرى وذلك بتكلفة إجمالية 26،7 مليون جنيه من الخطة الإستثمارية الموحدة لعام 2020 / 2021 .

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته المشددة بضرورة تشكيل لجنة ومجموعة عمل فنية للأشراف على الصيانة الدورية وتوفير الزيوت وقطع الغيار الملائمة لهذه السيارات والمعدات الجديدة للحفاظ عليها وضمان أستثمارها بالشكل المطلوب بما ينعكس على نجاح منظومة النظافة العامة، لافتاً إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية للسائقين للوقوف على التعامل الأمثل مع هذه السيارات والمعدات من أجل العمل على إحداث طفرة ملحوظة بمستوى النظافة العامة بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية .